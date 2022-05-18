«71,6 метров» - Тео Эрнандес выдал рекордный голевой забег в прошлом матче «Милана»

В матче предпоследнего тура итальянской Серии А «Милан» переиграл «Аталанту», забив два гола во втором тайме. Второй из них записал на 75-й минуте на свой счет оборонец лидера чемпионата Италии Тео Эрнандес, забивший его в своем привычном стиле - после длинного флангового забега. На сей раз рывок защитника «Милана» оказался рекордным за все время сбора подобной статистики - начиная с сезона 2014/2015. Он пробежал 71,6 метров в направлении ворот соперника, прежде чем поразил их. В общей сложности французский футболист забил пять мячей в текущем сезоне итальянского чемпионата, проведя 31 матч в составе «Милана».