Вингер «Милана»: «Мы верили в Скудетто с самого начала сезона»

Вингер «Милана» Алексис Салемакерс поделился мыслями перед матчем предпоследнего тура Серии А против «Аталанты».

«Россонери» лидируют в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая «Интер» на два очка.

«Мы знаем себя и свои сильные стороны, – рассказывает бельгиец в интервью SportMediaset. – Мы также знаем, что нам предстоит битва с сильным соперником, но если мы будем следовать установкам тренера и вложим в игру всю свою душу, как мы это делаем всегда, то сможем забрать три очка.

Мы верили в Скудетто с самого старта сезона после качественной прошлой кампании. У нас сильный и сплочённый состав, и мы настроены сделать так, чтобы проделанная за эти два года работа окупилась», – сказал Салемакерс.