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Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини: «Милан» справится с давлением»

09 Мая 2022 • 01:45 Комментировать
Верона
1:3
Милан
окончен

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о близости своей команды к чемпионскому титулу Серии А.

«Учитывая весь ажиотаж, важно создать ощущение спокойствия.

Мы близки к цели, ведь осталось сыграть всего два тура. Это непростые игры, но и сегодняшняя игра [против «Вероны», 3:1] обещала быть непростой», – сказал Мальдини в интервью официальному сайту «Милана».

Бывший защитник также высказался о следующем сопернике «россонери» – «Аталанте»: «Я смотрел их игру, и у них всё в порядке. Они по-прежнему ведут борьбу за еврокубки, а их состав полон игроков высочайшего уровня. Нас ждёт игра на переполненном «Сан-Сиро».

На «Милан» оказывается серьёзное давление, но мы справимся», – подытожил Мальдини.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини
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окончен Салернитана 1:1 Кальяри 2.40 3.35 3.00
окончен Верона 1:3 Милан 4.50 4.10 1.70
09.05  21:45 Фиорентина ... Рома 2.34 3.35 3.20
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