Мальдини: «Милан» справится с давлением»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о близости своей команды к чемпионскому титулу Серии А.

«Учитывая весь ажиотаж, важно создать ощущение спокойствия.

Мы близки к цели, ведь осталось сыграть всего два тура. Это непростые игры, но и сегодняшняя игра [против «Вероны», 3:1] обещала быть непростой», – сказал Мальдини в интервью официальному сайту «Милана».

Бывший защитник также высказался о следующем сопернике «россонери» – «Аталанте»: «Я смотрел их игру, и у них всё в порядке. Они по-прежнему ведут борьбу за еврокубки, а их состав полон игроков высочайшего уровня. Нас ждёт игра на переполненном «Сан-Сиро».

На «Милан» оказывается серьёзное давление, но мы справимся», – подытожил Мальдини.