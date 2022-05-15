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«Милан» нацелился на одного из лучших бомбардиров Лиги чемпионов

15 Мая 2022 • 00:07 Комментировать
Милан
...
Аталанта
1.75 4.20 4.15
Через 17 ч. 25 мин.

Нападающий амстердамского «Аякса» Себастьян Алле заинтересовал «Милан».

В последние недели в прессе фигурировали сведения об интересе к Алле со стороны дортмундской «Боруссии» и «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Calciomercato, на 27-летнего футболиста появился ещё один претендент – итальянский «Милан». Стоимость потенциального трансфера составит не менее 40 млн евро.

Себастьян Алле проводит крайне результативный сезон в «Аяксе»: на счету ивуарийца 34 гола и 9 результативных передач в 42 поединках за амстердамцев во всех соревнованиях. В 8 матчах Лиги чемпионов Алле поразил ворота 11 раз, до сих пор являясь третьим бомбардиром турнира, несмотря на вылет своей команды на стадии 1/8 финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Аякс Себастьян Алле
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МИЛАН АТАЛАНТА
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