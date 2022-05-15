«Милан» нацелился на одного из лучших бомбардиров Лиги чемпионов

Нападающий амстердамского «Аякса» Себастьян Алле заинтересовал «Милан».

В последние недели в прессе фигурировали сведения об интересе к Алле со стороны дортмундской «Боруссии» и «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Calciomercato, на 27-летнего футболиста появился ещё один претендент – итальянский «Милан». Стоимость потенциального трансфера составит не менее 40 млн евро.

Себастьян Алле проводит крайне результативный сезон в «Аяксе»: на счету ивуарийца 34 гола и 9 результативных передач в 42 поединках за амстердамцев во всех соревнованиях. В 8 матчах Лиги чемпионов Алле поразил ворота 11 раз, до сих пор являясь третьим бомбардиром турнира, несмотря на вылет своей команды на стадии 1/8 финала.