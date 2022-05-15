Пиоли мотивировал «Милан» речью Коби Брайанта

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, как команда готовилась к важнейшему матчу против «Аталанты».

«Россонери» обыграли бергамасков со счётом 2:0. От чемпионства команду отделяет всего одна игра.

«Аталанта» очень сильна, но мы уверенно действовали в защите, не позволяя им создавать моменты у наших ворот, – заявил наставник «Милана» в интервью DAZN.

«У нас нет никаких проблем – последние недели проходят абсолютно нормально. Игроки улыбаются, шутят, но на тренировках они сосредоточены и полны решимости. Мне не о чем беспокоиться в плане настроя команды.

Я показал ребятам интервью Коби Брайанта, в котором он рассказывал, что при счёте 2:0 в серии плей-офф НБА работа ещё не сделана. Мы ещё не чемпионы. Нам нужно сохранять спокойствие и концентрацию – именно это в итоге может иметь решающее значение», – отметил Пиоли.