Леау – гол и Тео – гол: «Милан» сделал предпоследний шаг к скудетто, оставив «Аталанту» вне зоны еврокубков

В ответственном матче предпоследнего тура Серии А идущий по чемпионскому пути «Милан» принимал «Аталанту».

Как и в других чемпионатах с форматом «осень-весна», а таковых на европейском пространстве подавляющее большинство, в Италии наступила пора решающих противостояний. «Милан» вернул утерянное ранее первое место и лидировал накануне предпоследнего тура с двухочковым преимуществом над своим городским конкурентом «Интером». При этом «россонери» имели право в двух последних турах на одну ошибку в виде ничейного результата, поскольку они превзошли «нерадзурри» по личным встречам, которые являются первым дополнительным показателем при равенстве очков.

В 37-м туре «Милан» принимал «Аталанту», и делал это до встречи «Интера» в гостях с «Кальяри». Возможно, это был последний матч Златана Ибрагимовича как футболиста на «Сан Сиро». Он остался в запасе и эмоционально реагировал в первом тайме на происходившее на поле. Ходят слухи, что летом Златан завершит игровую карьеру, но главный тренер «Милана» Стефано Пиоли думает иначе. Ещё непонятно будущее Алексея Миранчука, не получающего в «Аталанте» достаточно игровой практики. И он, и Малиновский также попали в отчётной игре на скамью запасных.

Что касается бергамасков в целом, то их мотивацией являлось попадание просто в зону еврокубков. В отличие от трёх последних сезонов, лигочемпионские места для «королевы провинциалов» уже недоступны, теперь для неё за счастье оказаться в Лиге Европы или Лиге конференций. Так что у обеих команд были турнирные причины стремиться к победе на «Сан Сиро». Однако первый тайм оказался небогат на опасные возможности. То Салемакерс не успел вовремя пробить из центральной зоны, и гости заблокировали его попытку. То Леау получил на левом полуфланге передачу от Ребича и задумал закрутить мяч в дальний угол, но слишком слабым вышел удар, и Муссо легко поймал его. То Муриэль не справился с Меньяном в полумоменте, ну и далее в таком духе.

«Милан» вообще-то не славится сейчас победами с явным превосходством – в основном они с разницей в один мяч, иногда в два, а порой ему приходится вымучивать три очка в концовке, как с «Фиорентиной». Тогда викторию «красно-чёрным» принёс Рафаэл Леау, и на сей раз он открыл счёт, только раньше. На 56-й минуте он опередил Коопмейнерса в зоне правого инсайда и послал мяч между ног Муссо в сетку (1:0). Было подозрение, что Калюлю сфолил в зародыше результативной атаки, делая отбор, но вопрос об отмене гола не встал. Также незадолго до взятия ворот была пристрелка Тео Эрнандеса – со штрафного рядом с левой девяткой.

Малиновский, выйдя на замену, чуть не оформил голевой пас через несколько минут. Он отдал короткий пас вперёд Сапате, который убрал на замахе Тео Эрнандеса, но выстрелил из добротной позиции выше перекладины. В районе 70-й минуты Сапата похоронил и другой момент, ударив головой с отскоком от газона правее створа на подаче углового. А вскоре почти все вопросы об интриге снял Тео Эрнандес, после отбора Крунича прибежавший в левую половину чужой штрафной и поразивший противоположный угол (2:0). Сапата, правда, не отказался от попыток забить, но Меньян вышел победителем из их дуэли, и впоследствии Дуван не попал вторым этажом в створ во время корнера.

Златан Ибрагимович и Алексей Миранчук на поле так и не появились. «Милан» обогнал «Интер» на пять очков, и если «нерадзурри» не выиграют вечером у «Кальяри», «россонери» станут чемпионами уже ближайшей ночью. А так – «Милану» будет достаточно сыграть в последнем туре вничью в гостях с «Сассуоло», чтобы не оглядываться на параллельный матч «Интера» и «Сампдории». «Аталанта» же осталась на восьмом месте, которое не даёт никуда путёвку. У неё есть шансы заскочить на подножку уходящего еврокубкового поезда, но она будет зависеть не только от себя, но и от конкурентов.

Кирилл Иванцов