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Чемпионат Италии. Серия А

На матче «Милана» с «Аталантой» ожидается полный аншлаг

13 Мая 2022 • 19:08 Комментировать
Милан
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Аталанта
1.78 4.10 4.05
15.05 19:00

«Милан» может стать чемпионом Италии уже в эти выходные, «россонери» встречаются с «Аталантой». При определенных раскладах это может случиться даже вследствие ничьей - если «Интер» проиграет свой матч, то «Милану» достаточно сыграть вничью.

Но подопечные Стефано Пиоли будут стараться играть на победу, и толкать их к ней будет полный стадион - на данный момент уже подано более 200 тысяч заявок на приобретение билетов, уточняет La Gazzetta Dello Sport. Все они жаждут увидеть красивую игру и то, как «Милан» прерывает неудачную серию домашних игр с «Аталантой» - «россонери» не могут выиграть дома у бергамцев с 2014 года.

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Милан Аталанта
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МИЛАН АТАЛАНТА
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