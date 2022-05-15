«Милан» вплотную приблизился к личному рекорду

«Милан» проводит один из самых успешных сезонов в Серии А с точки зрения показателя набранных очков.

После сегодняшнего успеха в матче с «Аталантой» (2:0) на счету «россонери» уже 83 очка в Серии А, что является вторым показателем в истории клуба в эпоху трёх очков за победу (без учёта штрафов). Коллектив Стефано Пиоли может улучшить свой результат до 86 баллов, если добьётся победы в поединке последнего тура против «Сассуоло».

Впрочем, этого всё равно не хватит для абсолютного рекорда, поскольку в сезоне 2005/06 «Милан» финишировал с показателем в 88 очков. Однако, как известно, позже клуб был оштрафован на 30 баллов из-за коррупционного скандала.