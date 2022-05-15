Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «Миланом»

Российский полузащитник Алексей Миранчук попал в число запасных «Аталанты» на матч 37-го тура Серии А.

26-летний полузащитник принял участие в 19 матчах в чемпионате Италии, он смог поразить ворота соперников 2 раза и отдал 5 результативных передач.

«Аталанта» в турнирной таблице Серии А занимает восьмое место, набрав 59 очков. На данный момент команда Джан Пьеро Гасперини находится вне зоны еврокубков на следующий сезон.

«Милан» с 80 очками возглавляет Серию А. Встреча «Аталанта» - «Милан» состоится сегодня, 15 мая. Матч пройдет в Бергамо, начало – в 19:00 мск.