Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «Миланом»

15 Мая 2022 • 18:34 Комментировать
Милан
0:0
Аталанта
1.78 4.05 4.20
перерыв

Российский полузащитник Алексей Миранчук попал в число запасных «Аталанты» на матч 37-го тура Серии А.

26-летний полузащитник принял участие в 19 матчах в чемпионате Италии, он смог поразить ворота соперников 2 раза и отдал 5 результативных передач.

«Аталанта» в турнирной таблице Серии А занимает восьмое место, набрав 59 очков. На данный момент команда Джан Пьеро Гасперини находится вне зоны еврокубков на следующий сезон.

«Милан» с 80 очками возглавляет Серию А. Встреча «Аталанта» - «Милан» состоится сегодня, 15 мая. Матч пройдет в Бергамо, начало – в 19:00 мск.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Аталанта Серия А Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН АТАЛАНТА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Болонья 1:3 Сассуоло 2.40 3.80 2.70
окончен Наполи 3:0 Дженоа 1.72 4.20 4.40
Идет 45 минута Милан 0:0 Аталанта 1.93 3.85 3.85
15.05  21:45 Кальяри ... Интер Милан 6.20 4.80 1.50
16.05  19:30 Сампдория ... Фиорентина 4.30 3.95 1.82
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Мая
18:34 · Италия. Серия А
Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «Миланом»
18:30 · Италия. Серия А
«Милан»— «Аталанта»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
18:04 · Италия. Серия А
«Наполи» отправил «Дженоа» во второй дивизион
17:39 · Италия. Серия А
Аллегри раскрыл подробности, кто станет капитаном «Ювентуса» после ухода Кьеллини
15:36 · Италия. Серия А
«Сассуоло» легко разобрался с «Болоньей»
14:57 · Италия. Серия А
«Ювентус» ищет замену Дибале
14:10 · Италия. Серия А
Перишич может продолжить карьеру в «Ювентусе» 1
12:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Атлетико» поборются за Молину
10:42 · Англия. Премьер-лига
Ориги сообщил руководству «Ливерпуля» о своём уходе 1
10:23 · Италия. Серия А
Моуринью: У «Ромы» действительно особенные фанаты
09:44 · Италия. Серия А
«Барселона» и «ПСЖ» поспорят за Кулибали
09:13 · Англия. Премьер-лига
Погба выбирает между двумя грандами
08:54 · Англия. Премьер-лига
«Милан» начал переговоры с форвардом «Ливерпуля»
02:21 · Италия. Серия А
Моуринью рассказал о главной проблеме «Ромы» в текущем сезоне
02:08 · Италия. Серия А
Моуринью поставил победу в Лиге конференций выше чемпионства в Серии А 2
Все новости
Рекомендуем