Тудор и Юрич могут заменить Гасперини в «Аталанте»

«Аталанта» определилась с кандидатами на потенциальную замену Джан Пьеро Гасперини на посту главного тренера. Напомним, что после вчерашней победы над «Специей» итальянский специалист заявил, что его будущее в Бергамо находится под вопросом.

По сведениям от издания DAZN, Гасперини в «Аталанте» могут заменить два человека. Среди основных кандидатов руководство бергамасков рассматривают наставника «Торино» Ивана Юрича, а также главного тренера «Вероны» Игора Тудора.

Напомним, что Гасперини за время работы в «Аталанте» трижды выводил команду в групповой этап Лиги чемпионов. В сезоне-2019/20 итальянцу удалось дойти с клубом до стадии четвертьфинала в этом турнире.