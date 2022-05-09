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Чемпионат Италии. Серия А

Тудор и Юрич могут заменить Гасперини в «Аталанте»

09 Мая 2022 • 19:48 Комментировать
Милан
...
Аталанта
1.80 3.95 4.10
15.05 19:00

«Аталанта» определилась с кандидатами на потенциальную замену Джан Пьеро Гасперини на посту главного тренера. Напомним, что после вчерашней победы над «Специей» итальянский специалист заявил, что его будущее в Бергамо находится под вопросом.

По сведениям от издания DAZN, Гасперини в «Аталанте» могут заменить два человека. Среди основных кандидатов руководство бергамасков рассматривают наставника «Торино» Ивана Юрича, а также главного тренера «Вероны» Игора Тудора.

Напомним, что Гасперини за время работы в «Аталанте» трижды выводил команду в групповой этап Лиги чемпионов. В сезоне-2019/20 итальянцу удалось дойти с клубом до стадии четвертьфинала в этом турнире.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини Игор Тудор Иван Юрич
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МИЛАН АТАЛАНТА
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