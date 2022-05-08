«Тоттенхэм» нацелился на звезду сборной Дании

Правый защитник итальянской «Аталанты» Йоаким Меле попал в сферу интересов английского «Тоттенхэма».

24-летний футболист привлёк к себе внимание уверенной игрой на чемпионате Европы прошлым летом, однако остался в «Аталанте». Как информирует Daily Mail, «Тоттенхэм» сделал Меле своей приоритетной целью на предстоящее трансферное окно. Считается, что правый атакующий защитник отлично впишется в игровую систему Антонио Конте в лондонском клубе.

Контракт Йоакима Меле с «Аталантой» рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне датчанин провёл 34 поединка во всех турнирах, став автором 3 голов и 2 результативных передач.