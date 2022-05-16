Даже ничьей в последнем туре хватит «Милану», чтобы отпраздновать чемпионский титул

Победа над «Аталантой» в 37-м туре итальянского чемпионата имела крайне важное значение для «Милана». Это означает, что в последнем туре клубу достаточно сыграть вничью с «Сассуоло», у которого нет острой турнирной мотивации (команда спокойно идет в середине турнирной таблицы), дабы взять вожделенный титул. Его у «Милана» не было с 2011 года.

Даже если «Интер» обыграет «Сампдорию», которая сражается за выживание, при равенстве очков (сейчас у «Интера» дефицит в два балла) выше окажется все равно «Милан» - по статистике личных встреч.

Последний тур итальянской Серии А состоится 22 мая.