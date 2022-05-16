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Чемпионат Италии. Серия А

Даже ничьей в последнем туре хватит «Милану», чтобы отпраздновать чемпионский титул

16 Мая 2022 • 00:07 Комментировать
Милан
2:0
Аталанта
окончен

Победа над «Аталантой» в 37-м туре итальянского чемпионата имела крайне важное значение для «Милана». Это означает, что в последнем туре клубу достаточно сыграть вничью с «Сассуоло», у которого нет острой турнирной мотивации (команда спокойно идет в середине турнирной таблицы), дабы взять вожделенный титул. Его у «Милана» не было с 2011 года.

Даже если «Интер» обыграет «Сампдорию», которая сражается за выживание, при равенстве очков (сейчас у «Интера» дефицит в два балла) выше окажется все равно «Милан» - по статистике личных встреч.

Последний тур итальянской Серии А состоится 22 мая.

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окончен Милан 2:0 Аталанта 1.78 4.05 4.20
окончен Кальяри 1:3 Интер Милан 7.30 5.20 1.40
16.05  19:30 Сампдория ... Фиорентина 4.30 3.95 1.82
16.05  21:45 Ювентус ... Лацио 1.88 3.85 4.00
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