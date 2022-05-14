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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Нам будет сложно против «Аталанты», они отлично играют на выезде»

14 Мая 2022 • 16:28 Комментировать
Милан
...
Аталанта
1.75 4.15 4.10
15.05 19:00

Наставник «Милана» Стефано Пиоли заявил, что его команда с полной концентрацией подойдёт к следующему матчу Серии А против «Аталанты», который стартует уже завтра. Напомним, что в оставшихся двух турах подопечным Пиоли будет достаточно набрать четыре очка для победы в чемпионате.

«Нам будет сложно против «Аталанты», они отлично играют на выезде. Они вторые после нас по качеству игры в гостях. Это будет очень важная игра, мы не собираемся менять свой менталитет. Мы должны подойти к матчу с полной концентрацией», – подытожил Пиоли на пресс-конференции.

За два тура до конца сезона Серии А «Милан» опережает «Интер» на два очка в чемпионской гонке.

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Милан Аталанта Стефано Пиоли
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МИЛАН АТАЛАНТА
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