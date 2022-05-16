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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини: «Милан» заслуживает титул»

16 Мая 2022 • 06:25 Комментировать
Милан
2:0
Аталанта
окончен

В матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата итальянской Серии А «Аталанта» проиграла в гостях рвущемуся к титулу «Милану». Наставник бергамского клуба Джан Пьеро Гасперини прокомментировал итоги встречи. По его мнению, такой «Милан» однозначно заслуживает победы в чемпионате Италии.

- «Милан» сыграл очень сильно, он заслуживает титул - как и «Интер». Это две лучшие команды. Мы же сыграли хороший матч - оставались в игре вплоть до второго гола. Конечно, после 0:2 матч стал для нас куда сложнее, но мы успели создать проблемы «Милану», - пояснил Гасперини в интервью телеканалу DAZN.
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Милан Аталанта
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