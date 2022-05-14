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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Надеюсь, завтрашний матч не станет последним для Ибрагимовича на «Сан-Сиро»

14 Мая 2022 • 16:03 Комментировать
Милан
...
Аталанта
1.75 4.15 4.10
15.05 19:00

Тренер «Милана» Стефано Пиоли в очередной раз высказался насчёт будущего нападающего команды Златана Ибрагимовича, который по окончанию сезона может завершить карьеру из-за проблем с травмами.

«Будет ли завтрашний матч последним для Ибрагимовича на «Сан-Сиро»? Не знаю, надеюсь, что нет. Я хотел бы, чтобы он остался, но решать ему», – отметил Пиоли на своей пресс-конференции перед домашним матчем с «Аталантой».

Напомним, что для оформления чемпионства «Милану» нужно набрать 4 очка в оставшихся двух матчах Серии А. Контракт Ибрагимовича с клубом истекает по окончанию нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Стефано Пиоли
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