Пиоли: «Надеюсь, завтрашний матч не станет последним для Ибрагимовича на «Сан-Сиро»

Тренер «Милана» Стефано Пиоли в очередной раз высказался насчёт будущего нападающего команды Златана Ибрагимовича, который по окончанию сезона может завершить карьеру из-за проблем с травмами.

«Будет ли завтрашний матч последним для Ибрагимовича на «Сан-Сиро»? Не знаю, надеюсь, что нет. Я хотел бы, чтобы он остался, но решать ему», – отметил Пиоли на своей пресс-конференции перед домашним матчем с «Аталантой».

Напомним, что для оформления чемпионства «Милану» нужно набрать 4 очка в оставшихся двух матчах Серии А. Контракт Ибрагимовича с клубом истекает по окончанию нынешнего сезона.