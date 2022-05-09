Бывший тренер «Спортинга» Фернандеш: «Леау похож на Роналдо, он тоже может решать игры самостоятельно»

Бывший наставник лиссабонского «Спортинга» Тьягу Фернандеш похвалил своего бывшего подопечного Рафаэла Леау, который вчера вечером оформил два ассиста за «Милан» в выездном матче чемпионата Италии против «Вероны».

«У Леау есть голевое чутьё Роналдо, он похож на него. Рафаэл тоже может самостоятельно решить исход любой игры. Он сильно напоминает мне Роналдо. Его техника и взрывная скорость могут оказать ключевое влияние на игру команды», – цитирует Фернандеша Football Italia.

Напомним, что Рафаэл Леау в этом сезоне отметился 10 голами и 6 результативными передачами в составе «Милана» в чемпионате Италии. Португалец близок к тому, чтобы выиграть Скудетто в стане «россонери».