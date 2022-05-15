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Чемпионат Италии. Серия А

Тео Эрнандес: «Горжусь «Миланом»

15 Мая 2022 • 22:05 Комментировать
Милан
2:0
Аталанта
окончен

«Милан» может стать чемпионом Италии уже сегодня вечером, любая потеря очков для «Интера» в борьбе со сражающимся за сохранение места в Серии А «Кальяри» станет фатальной для «нерадзурри».

Это стало возможным после того, как «Милан» взял три очка в игре с «Аталантой». Защитник «россонери» Тео Эрнандес заявил, что очень гордится клубом. «Милан» не становился чемпионом Италии с 2011 года.

- Мы сделали в этот невероятный вечер все для наших болельщиков. Горжусь тем, что выступаю в «Милане». Это отличная командная работа. Остался еще один матч и мы оставим в нем все силы для того, чтобы осчастливить болельщиков, - цитирует Эрнандеса телеканал DAZN.

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окончен Наполи 3:0 Дженоа 1.72 4.20 4.40
окончен Милан 2:0 Аталанта 1.78 4.05 4.20
Идет 52 минута Кальяри 0:2 Интер Милан 6.20 4.80 1.50
16.05  19:30 Сампдория ... Фиорентина 4.30 3.95 1.82
16.05  21:45 Ювентус ... Лацио 1.88 3.85 4.00
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