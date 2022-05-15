Тео Эрнандес: «Горжусь «Миланом»

«Милан» может стать чемпионом Италии уже сегодня вечером, любая потеря очков для «Интера» в борьбе со сражающимся за сохранение места в Серии А «Кальяри» станет фатальной для «нерадзурри».

Это стало возможным после того, как «Милан» взял три очка в игре с «Аталантой». Защитник «россонери» Тео Эрнандес заявил, что очень гордится клубом. «Милан» не становился чемпионом Италии с 2011 года.

- Мы сделали в этот невероятный вечер все для наших болельщиков. Горжусь тем, что выступаю в «Милане». Это отличная командная работа. Остался еще один матч и мы оставим в нем все силы для того, чтобы осчастливить болельщиков, - цитирует Эрнандеса телеканал DAZN.