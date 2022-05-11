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Чемпионат Италии. Серия А

Леау: «Я счастлив в «Милане»

11 Мая 2022 • 16:03 Комментировать
Милан
...
Аталанта
1.75 4.10 4.15
15.05 19:00

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал о том, что счастлив находиться в стане «россонери». Также португалец добавил, что  в ближайшем будущем мечтает выиграть с клубом Лигу чемпионов.

«Счастлив ли я в «Милане»? Конечно! Мы с нетерпением ждём воскресенья, чтобы сыграть очень важный матч. Моя мечта –  в ближайшем будущем выиграть с клубом Лигу чемпионов», – заявил португальский форвард в эфире телеканала IG.

Напомним, что по ходу сезона Леау не раз связывали с возможным переходом в «Манчестер Сити». В нынешней кампании португалец сумел забить за «россонери» 10 голов в чемпионате Италии.

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Милан Рафаэл Леау
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МИЛАН АТАЛАНТА
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