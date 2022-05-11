Леау: «Я счастлив в «Милане»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал о том, что счастлив находиться в стане «россонери». Также португалец добавил, что в ближайшем будущем мечтает выиграть с клубом Лигу чемпионов.

«Счастлив ли я в «Милане»? Конечно! Мы с нетерпением ждём воскресенья, чтобы сыграть очень важный матч. Моя мечта – в ближайшем будущем выиграть с клубом Лигу чемпионов», – заявил португальский форвард в эфире телеканала IG.

Напомним, что по ходу сезона Леау не раз связывали с возможным переходом в «Манчестер Сити». В нынешней кампании португалец сумел забить за «россонери» 10 голов в чемпионате Италии.