«Милан» находится в списке претендентов на Нкунку

Несмотря на высокую стоимость полузащитника «РБ Лейпцига» Кристофера Нкунку, итальянский «Милан» входит в число претендентов на трансфер футболиста. По информации французского издания L`Equipe, «россонери» изучают возможность приглашения игрока на «Сан Сиро».

По сведениям источника, «РБ Лейпциг» оценивает своего футболиста в 80 миллионов евро, но «Милан» не готов платить такие деньги. На полузащитника также претендуют «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», в ворота которого Кристофер в этом сезоне оформил хет-трик в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что Нкунку перешёл в «РБ Лейпциг» летом 2019 года из французского «ПСЖ». Трансфер полузащитника обошёлся немецкому клубу в 13 миллионов евро.