«Бавария» готовит 20 миллионов евро за Лаймера

Мюнхенская «Бавария» готова заплатить 20 миллионов евро за трансфер полузащитника «РБ Лейпцига» Конрада Лаймера. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, Юлиан Нагельсманн хочет воссоединится со своим бывшим подопечным в Мюнхене.

По сведениям источника, трансфер будет сложно провернуть, так как «РБ Лейпциг» в случае продажи решит скорее отпустить игрока в зарубежный клуб, нежели вновь усилит «Баварию». Но этот факт не останавливает мюнхенцев, которые решительно настроены купить австрийца.

В услугах Лаймера также заинтересован неназванный клуб из АПЛ. Контракт полузащитника с «РБ Лейпцигом» истекает в конце следующего сезона.