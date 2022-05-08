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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» готовит 20 миллионов евро за Лаймера

08 Мая 2022 • 17:40 Комментировать
Бавария
...
Штуттгарт
1.25 6.50 10.00
Через 0 ч. 33 мин.

Мюнхенская «Бавария» готова заплатить 20 миллионов евро за трансфер полузащитника «РБ Лейпцига» Конрада Лаймера. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, Юлиан Нагельсманн хочет воссоединится со своим бывшим подопечным в Мюнхене.

По сведениям источника, трансфер будет сложно провернуть, так как «РБ Лейпциг» в случае продажи решит скорее отпустить игрока в зарубежный клуб, нежели вновь усилит «Баварию». Но этот факт не останавливает мюнхенцев, которые решительно настроены купить австрийца.

В услугах Лаймера также заинтересован неназванный клуб из АПЛ. Контракт полузащитника с «РБ Лейпцигом» истекает в конце следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Конрад Лаймер
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БАВАРИЯ ШТУТТГАРТ
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08.05  18:30 Бавария ... Штуттгарт 1.20 7.80 12.00
08.05  20:30 РБ Лейпциг ... Аугсбург 1.33 5.60 9.00
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