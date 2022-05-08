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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» вернулся в топ-4, разгромив «Аугсбург»

08 Мая 2022 • 22:30 Комментировать
РБ Лейпциг
4:0
Аугсбург
окончен

В последнем матче 33-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» играл против «Аугсбурга», который уже обеспечил себе место в Бундеслиге на новый сезон. Раздосадованные вылетом из еврокубков «быки» устроили сопернику форменный разгром - 4:0. Андре Силва открыл счет на 40-й минуте, а после перерыва Кристофер Нкунку оформил дубль, а Эмиль Форсберг забил пенальти.

«РБ Лейпциг» вернулся на четвертое место, «Аугсбург» - 14-й.

Протокол игры  
РБ Лейпциг 4:0Аугсбург
(1:0) Андре Силва40'   
(2:0) Нкунку Кристофер48'   
(3:0) Нкунку Кристофер57'   
(4:0) Форсберг Эмиль64'   
Гулачи Петер  88' (Чаунер Филипп (  88') Клостерманн ЛукасОрбан ВиллиХальстенберг МарсельМукиэле НордиКампль КевинЛаймер Конрад  71' (Поульсен Юссуф (  71') Хенрихс БенджаминФорсберг Эмиль   36'  71' (Собослаи Доминик (  71') Андре Силва  71' (Адамс Тайлер (  71') Нкунку Кристофер  78' (Ольмо Дани (  78')
Запасные: Анхелиньо ХосеМартинес ХосепНовоа Уго
Гикевич РафалГоувелеув Джеффри   72'Оксфорд РисУдуохаи ФеликсКалиджиури Даниэль  79' (Гумни Роберт (  79') Груэсо Карлос  46' (Майер Арне (  46') Дорш НикласГюнтер Лассе   77'Нидерлехнер Флориан  58' (Пепи Рикардо (  58') Педерсен Мадс  79' (Зачири Анди (  79') Грегорич Михаэль  57' (Хан Андре (  57')
Запасные: Фрамбергер РафаэльВинтер ФредерикКоубек ТомашФиннбогасон Альфред
08 мая. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия М 2.40 3.90 2.70
окончен Бавария 2:2 Штуттгарт 1.25 6.50 10.00
окончен РБ Лейпциг 4:0 Аугсбург
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Сегодня, 08 Мая
22:30 · Германия. Бундеслига
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