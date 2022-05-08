«РБ Лейпциг» вернулся в топ-4, разгромив «Аугсбург»

В последнем матче 33-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» играл против «Аугсбурга», который уже обеспечил себе место в Бундеслиге на новый сезон. Раздосадованные вылетом из еврокубков «быки» устроили сопернику форменный разгром - 4:0. Андре Силва открыл счет на 40-й минуте, а после перерыва Кристофер Нкунку оформил дубль, а Эмиль Форсберг забил пенальти.

«РБ Лейпциг» вернулся на четвертое место, «Аугсбург» - 14-й.