«РБ Лейпциг» вернулся в топ-4, разгромив «Аугсбург»

В последнем матче 33-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» играл против «Аугсбурга», который уже обеспечил себе место в Бундеслиге на новый сезон. Раздосадованные вылетом из еврокубков «быки» устроили сопернику форменный разгром - 4:0. Андре Силва открыл счет на 40-й минуте, а после перерыва Кристофер Нкунку оформил дубль, а Эмиль Форсберг забил пенальти.
«РБ Лейпциг» вернулся на четвертое место, «Аугсбург» - 14-й.
Протокол игры
|(1:0) Андре Силва40'
|(2:0) Нкунку Кристофер48'
|(3:0) Нкунку Кристофер57'
|(4:0) Форсберг Эмиль64'
Гулачи Петер 88' (Чаунер Филипп ( 88') •Клостерманн Лукас•Орбан Вилли•Хальстенберг Марсель•Мукиэле Норди•Кампль Кевин•Лаймер Конрад 71' (Поульсен Юссуф ( 71') •Хенрихс Бенджамин•Форсберг Эмиль 36' 71' (Собослаи Доминик ( 71') •Андре Силва 71' (Адамс Тайлер ( 71') •Нкунку Кристофер 78' (Ольмо Дани ( 78')
Запасные: Анхелиньо Хосе•Мартинес Хосеп•Новоа Уго
Гикевич Рафал•Гоувелеув Джеффри • 72'Оксфорд Рис•Удуохаи Феликс•Калиджиури Даниэль 79' (Гумни Роберт ( 79') •Груэсо Карлос 46' (Майер Арне ( 46') •Дорш Никлас•Гюнтер Лассе • 77'Нидерлехнер Флориан 58' (Пепи Рикардо ( 58') •Педерсен Мадс 79' (Зачири Анди ( 79') •Грегорич Михаэль 57' (Хан Андре ( 57')
08 мая. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).