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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тедеско: Мы показали хорошую реакцию на вылет из Лиги Европы

09 Мая 2022 • 08:51 Комментировать
РБ Лейпциг
4:0
Аугсбург
окончен

Наставник «РБ Лейпцига» Доменико Тедеско высказался по поводу крупной победы в немецком чемпионате над «Аугсбургом».

Немецкий специалист заявил, что он очень доволен игрой своей команды и итоговым результатом, хотя начало матча получилось очень нервным. Тедеско отметил, что «быки» показали хорошую реакцию на недавний вылет из Лиги Европы, где футболисты «РБ Лейпцига» по сумме двух матчей уступили шотландскому «Рейнджерсу».

Напомним, что «РБ Лейпциг» обыграл «Аугсбург» со счётом 4:0 и на данный момент занимает четвёртую строчку в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Аугсбург Бундеслига РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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