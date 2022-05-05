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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» изучает возможность приобретения Нкунку

05 Мая 2022 • 13:38 Комментировать
Ливерпуль
...
Тоттенхэм
1.45 4.80 6.70
07.05 21:45

Руководство «Ливерпуля» намерено пригласить ближайшим летом в свой состав полузащитника «РБ Лейпцига» Кристофера Нкунку, которого ранее активно связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед» и мюнхенскую «Баварию».

По сообщениям Liverpool Echo, руководство мерсисайдского клуба активно изучает возможность сделки ближайшим летом. Команда Юргена Клоппа сделало запрос в «РБ Лейпциг», чтобы узнать цену на француза.

Отметим, ранее отмечалось, что «РБ Лейпциг» летом будет требовать за Нкунку 80 миллионов евро. По сообщениям от Bild, мюнхенская «Бавария» не сможет себе позволить потратить такую сумму.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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