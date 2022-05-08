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Чемпионат Германии. Бундеслига

Директор «РБ Лейпцига»: «Мы уже ясно дали понять, что Нкунку не уйдёт летом»

08 Мая 2022 • 18:33 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Аугсбург
Через 0 ч. 49 мин.

Спортивный директор «РБ Лейпцига» Оливер Минцлафф прокомментировал слухи относительно будущего полузащитника команды Кристофера Нкунку, которого пресса ранее связывала с возвращением в «ПСЖ» и переходом в мюнхенскую «Баварию».

«Мы уже ясно дали понять, что Нкунку не уйдёт летом. Мы сказали об этом ему лично, а также его агенту», – цитирует спортивного директора журналист Фабрицио Романо.

«РБ Лейпциг» начал переговоры с Нкунку о продлении действующего контракта, но всё пока что находится на начальной стадии. Француз в этом сезоне отметился 18 голами и 13 голевыми передачами в чемпионате Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Оливер Минцлафф Кристофер Нкунку
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