Директор «РБ Лейпцига»: «Мы уже ясно дали понять, что Нкунку не уйдёт летом»

Спортивный директор «РБ Лейпцига» Оливер Минцлафф прокомментировал слухи относительно будущего полузащитника команды Кристофера Нкунку, которого пресса ранее связывала с возвращением в «ПСЖ» и переходом в мюнхенскую «Баварию».

«Мы уже ясно дали понять, что Нкунку не уйдёт летом. Мы сказали об этом ему лично, а также его агенту», – цитирует спортивного директора журналист Фабрицио Романо.

«РБ Лейпциг» начал переговоры с Нкунку о продлении действующего контракта, но всё пока что находится на начальной стадии. Француз в этом сезоне отметился 18 голами и 13 голевыми передачами в чемпионате Германии.