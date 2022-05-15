Ориги сообщил руководству «Ливерпуля» о своём уходе

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги сообщил руководству, что покинет мерсисайдский клуб летом нынешнего года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, бельгийский форвард перейдёт в «Милан», с которым улаживает последние детали грядущей сделки. Футболист присоединится к «россонери» на правах свободного агента.

Цвета «Ливерпуля» Ориги защищает с 2014 года. В текущем сезоне 27-летний нападающий провёл в составе английского клуба 17 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.