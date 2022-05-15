Сакки: «Пиоли принёс в «Милан» стиль»

«Милан» может стать чемпионом Италии уже сегодня вечером, любая потеря очков для «Интера» в борьбе со сражающимся за сохранение места в Серии А «Кальяри» станет фатальной для «нерадзурри». Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки, с именем которого связаны громкие успехи клуба в конце прошлого века, назвал главную заслугу Стефано Пиоли - нынешнего тренера «Милана».

- Я восхищаюсь им за проделанную работу. Он принес «Милану» синергию, стиль. Вне зависимости от того, будет ли выиграно Скудетто или нет. В начале сезона никто не считал «Милан» фаворитом, но они показали, что идеи все равно остаются важнее денег, - цитирует Сакки La Gazzetta Dello Sport.