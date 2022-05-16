Ибрагимович разбил окно в автобусе «Милана»

Перед матчем 37-го тура чемпионата Италии звездный нападающий «Милана» Златан Ибрагимович разбил окно в клубном автобусе. Как сообщает Football-Italia, опытный шведский игрок был очень эмоционален и начал стучать по стеклу изнутри, из-за чего он лопнуло.

Напомним, что встреча завершилась победой «россонери» со счетом 2:0. Подопечные Стефано Пиоли очень близки к чемпионскому титулу. В последнем матче против «Сассуоло» миланский коллектив устроит ничейный результат.

В нынешнем сезоне Серии А на счету 40-летнего форварда восемь голов и три результативные передачи в 22 поединках.