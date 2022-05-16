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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович разбил окно в автобусе «Милана»

16 Мая 2022 • 08:50 Комментировать
Милан
2:0
Аталанта
окончен

Перед матчем 37-го тура чемпионата Италии звездный нападающий «Милана» Златан Ибрагимович разбил окно в клубном автобусе. Как сообщает Football-Italia, опытный шведский игрок был очень эмоционален и начал стучать по стеклу изнутри, из-за чего он лопнуло.

Напомним, что встреча завершилась победой «россонери» со счетом 2:0. Подопечные Стефано Пиоли очень близки к чемпионскому титулу. В последнем матче против «Сассуоло» миланский коллектив устроит ничейный результат.

В нынешнем сезоне Серии А на счету 40-летнего форварда восемь голов и три результативные передачи в 22 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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