Футболисты «Милана» остались на «Сан-Сиро» и смотрят матч «Интера» вместе с болельщиками

«Милан» может стать чемпионом Италии уже сегодня вечером, любая потеря очков для «Интера» в борьбе со сражающимся за сохранение места в Серии А «Кальяри» станет фатальной для «нерадзурри». Ожидания на «Сан-Сиро» столь велики, а атмосфера столь хороша, что руководство клуба пошло на нестандартный ход - болельщикам было предложено остаться на стадионе и следить за событиями матча «Интера» по большим экранам и в компании игроков «Милана», которые также остались на стадионе после победы над «Аталантой».

Следить за событиями матча между «Кальяри» и «Интером» можно также и по нашей ссылке на онлайн-трансляцию.