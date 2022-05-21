Андре Круз: «Сила «Милана» - в его защите»

Бразильский защитник «Милана» Андре Круз, выступавший за «Милан» в конце 90-х годов прошлого года, поделился своим мнением о выступлениях своего бывшего клуба в нынешнем сезоне. Круз назвал то, что по его мнению, является самыми сильными сторонами сегодняшнего «Милана».

- Пиоли создал шедевр! Даже эстетически, этот «Милан» очень нравится мне. Защищается просто отлично. Это - главный фактор. За хорошими атаками всегда должна стоять хорошая оборона. В этом смысле «Милан» безупречен. Ибрагимович? Он должен продолжать, но решение - за ним, - заявил Круз в интервью derbyderbyderby.it.