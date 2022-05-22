Альбертини восторгается игрой «Милана»

Бывший игрок «Милана» Деметрио Альбертини в воскресенье вечером будет внимательно следить за тем, как «Милан» Стефано Пиоли будет проводить матч с «Сассуоло». Альбертини надеется, что по итогам игры «Милан» вернет себе чемпионский титул, которого у команды нет с 2011 года.

- Молодая команда, но проекту уже два с половиной года. Он заслужил эти успехи. Пиоли очень внимателен с точки зрения тактики, он ценит своих игроков и талант. Вратарь непробиваем, крайние защитники бороздят поле на крыльях, полузащитники творят, нападающие забивают, - цитирует Альбертини итальянское издание Repubblica.

Последний тур Серии А начнется в воскресенье, 22 мая, в 19 часов по московскому времени.