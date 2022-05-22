Бывший нападающий «Милана» Джанни Командини поделился ожиданиями от матча 28-го тура итальянской Серии А, в котором «россонери» встретятся с «Сассуоло». В случае победы подопечные Стефано Пиоли выиграют чемпионский титул.

«У меня очень большие ожидания от сегодняшнего дня. «Милан» очень давно не был чемпионом, и я очень хочу, чтобы сегодня команда вернула себе титул. Мне кажется, что «Милан» больше заслужил победу за весь сезон, чем «Интер». Команда Пиоли была более гибкой и стабильной. Мне кажется, игра с «Сассуоло» будет очень закрытой, рисковать «Милан» точно не будет. Моментов будет немного, но в итоге все будет хорошо для «россонери», — заявил Командини специально для «Евро-Футбол.ру».

Напомним, в последний раз «Милан» становился чемпионом в 2011 году.

Матч «Сассуоло» — «Милан» состоится сегодня, 22 мая. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.