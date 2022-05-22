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Чемпионат Италии. Серия А

Командини: «Милан» заслужил чемпионство больше, чем «Интер» эксклюзив

22 Мая 2022 • 17:20 Комментировать
Сассуоло
...
Милан
6.50 4.70 1.47
Через 0 ч. 5 мин.

Бывший нападающий «Милана» Джанни Командини поделился ожиданиями от матча 28-го тура итальянской Серии А, в котором «россонери» встретятся с «Сассуоло». В случае победы подопечные Стефано Пиоли выиграют чемпионский титул.

«У меня очень большие ожидания от сегодняшнего дня. «Милан» очень давно не был чемпионом, и я очень хочу, чтобы сегодня команда вернула себе титул. Мне кажется, что «Милан» больше заслужил победу за весь сезон, чем «Интер». Команда Пиоли была более гибкой и стабильной. Мне кажется, игра с «Сассуоло» будет очень закрытой, рисковать «Милан» точно не будет. Моментов будет немного, но в итоге все будет хорошо для «россонери», — заявил Командини специально для «Евро-Футбол.ру».

Напомним, в последний раз «Милан» становился чемпионом в 2011 году.

Матч «Сассуоло» — «Милан» состоится сегодня, 22 мая. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сассуоло Джанни Командини
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САССУОЛО МИЛАН
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окончен Специя 0:3 Наполи 0.00 0.00 0.00
22.05  19:00 Интер Милан ... Сампдория 1.13 9.40 20.00
22.05  19:00 Сассуоло ... Милан 6.40 5.00 1.46
22.05  22:00 Салернитана ... Удинезе 1.69 4.10 4.80
22.05  22:00 Венеция ... Кальяри 4.90 4.00 1.70
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