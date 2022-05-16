Аслани интересен «Милану»

Полузащитник «Эмполи» Кристьян Аслани попал в сферу интересов «Милана». Президент «Эмполи» Фабрицио Корзи, который на днях дал интервью итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport, не стал отрицать интерес «россонери» к албанскому хавбеку.

«Аслани доказал, что способен играть в Серии А, он убедил нас в этом своей игрой. Мы хотим сохранить его ещё на один год. К счастью, мы хотим построить сильную команду», – сказал президент «Эмполи».

В этом сезоне 20-летний Аслани забил один гол и отдал одну голевую передачу в чемпионате Италии за «Эмполи». Нынешний сезон стал для албанца первым в Серии А.