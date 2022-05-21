Кесси проведёт последний матч за «Милан»

Полузащитник «Милана» Франк Кесси, вероятнее всего, проведёт последний матч в футболке «красно-чёрных» и перейдёт в «Барселону», пишет Goal.com.

По информации источника, завтра, 22 мая, Кесси проведёт последний матч в составе «Милана» и перейдёт свободным агентом в «Барселону».

В этом сезоне 25-летний ивуариец принял участие в 38 матчах за «Милан» во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал голевую передачу. Его контракт с командой рассчитан до лета этого года.

«Милан» сыграет против «Сассуоло» завтра, 22 мая. Начало – в 19:00 мск.