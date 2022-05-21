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Чемпионат Италии. Серия А

Кесси проведёт последний матч за «Милан»

21 Мая 2022 • 22:24 Комментировать
Сассуоло
...
Милан
6.80 4.80 1.43
Через 19 ч. 53 мин.

Полузащитник «Милана» Франк Кесси, вероятнее всего, проведёт последний матч в футболке «красно-чёрных» и перейдёт в «Барселону», пишет Goal.com.

По информации источника, завтра, 22 мая, Кесси проведёт последний матч в составе «Милана» и перейдёт свободным агентом в «Барселону».

В этом сезоне 25-летний ивуариец принял участие в 38 матчах за «Милан» во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал голевую передачу. Его контракт с командой рассчитан до лета этого года.

«Милан» сыграет против «Сассуоло» завтра, 22 мая. Начало – в 19:00 мск.

 


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Евро-Футбол.Ру,
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22.05  19:00 Интер Милан ... Сампдория 1.13 9.40 20.00
22.05  19:00 Сассуоло ... Милан 6.40 5.00 1.46
22.05  22:00 Салернитана ... Удинезе 1.69 4.10 4.80
22.05  22:00 Венеция ... Кальяри 4.90 4.00 1.70
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