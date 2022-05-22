Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович появился на награждении после победы в чемпионате Италии в брутальном виде.

40-летний нападающий вышел на награждение с огромной сигарой и с бутылкой шампанского. Позже его примеру последовал защитник Тьемуа Бакайоко.

В составе «красно-чёрных» Ибрагимович уже становился чемпионом Италии. В сезоне-2010/11 команда в последний раз побеждала в чемпионате.

В матче 38-го тура Серии А «Милан» одержал убедительную победу над «Сассуоло», забив три безответных мяча.

Второе место занял «Интер», который отстал от чемпионов на два очка.

Источник фото: Global Look Press