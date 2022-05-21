Ибрагимович хочет начать матч с «Сассуоло» в старте

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сильно мотивирован на матч последнего тура Серии А против «Сассуоло», который может стать для «россонери» чемпионским. Главный тренер клуба Стефано Пиоли заявил, что швед хотел бы выйти на этот поединок в стартовом составе.

«Ибрагимович хочет начать завтрашний матч в старте, как и все наши игроки. В этом сезоне он добавил нам интеллекта, правильного менталитета и множества важных вещей. Он невероятно важен для нас», – заключил Пиоли на пресс-конференции.

Напомним, что 40-летний Златан Ибрагимович может завершить карьеру по окончанию сезона. Игрок в данный момент думает, стоит ли ему оставаться в команде на следующий сезон.