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Чемпионат Италии. Серия А

Леау: «Я расту как игрок»

23 Мая 2022 • 07:02 Комментировать
Сассуоло
0:3
Милан
окончен

«Милан» выиграл чемпионат Италии, взяв Скудетто после 11 лет ожидания, и большой вклад в это внёс португальский нападающий Рафаэль Леау. Не случайно он выиграл титул самого полезного игрока в сезоне - аналог американского MVP. Леау поделился своими чувствами после того, как добыл вожделенное Скудетто.

- Я изменился как игрок в нынешнем сезоне, у меня больше уверенности в себе, и это делает разницу в выступлениях. Но самое важное, это победа в чемпионате. Я забил одиннадцать голов. Я не эгоист на поле, но мне надо стать еще более командным игроком. И над этим мы работаем, как на тренировках, так и в матчах, - цитирует Леау La Gazzetta Dello Sport.

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Милан Рафаэл Леау
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