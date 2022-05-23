Леау: «Я расту как игрок»

«Милан» выиграл чемпионат Италии, взяв Скудетто после 11 лет ожидания, и большой вклад в это внёс португальский нападающий Рафаэль Леау. Не случайно он выиграл титул самого полезного игрока в сезоне - аналог американского MVP. Леау поделился своими чувствами после того, как добыл вожделенное Скудетто.

- Я изменился как игрок в нынешнем сезоне, у меня больше уверенности в себе, и это делает разницу в выступлениях. Но самое важное, это победа в чемпионате. Я забил одиннадцать голов. Я не эгоист на поле, но мне надо стать еще более командным игроком. И над этим мы работаем, как на тренировках, так и в матчах, - цитирует Леау La Gazzetta Dello Sport.