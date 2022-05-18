Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно сколько получат игроки «Милана» в случае победы в Серии А

18 Мая 2022 • 12:36 Комментировать (3)
Сассуоло
...
Милан
6.60 4.70 1.45
22.05 19:00

В заключительном туре чемпионата Италии «Милану» достаточно сыграть вничью с «Сассуоло».

Каждый футболист команды, в случае победы в чемпионате, получит дополнительный бонус в размере 200 тысяч евро, сообщает La Repubblica.

Однако пресса также предупреждает футболистов, чтобы они не расслаблялись: в первом круге на своем поле «Милан» проиграл «Сассуоло» со счетом 1:3.

Единственным конкурентом команды Пиоли является «Интер», который отстает на два очка и проигрывает «Милану» по дополнительному показателю.

Заключительный матч «Милана» пройдет в воскресенье, 22 мая, в 19:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САССУОЛО МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Мая
13:33 · Италия. Серия А
Маротта не хочет продавать Лаутаро
13:16 · Италия. Серия А
Тренер «Сассуоло» о матче с «Миланом»: «Нам терять нечего»
13:11 · Италия. Серия А
«Милан» не хочет терять Ибрагимовича и готов предложить ему любую роль
12:56 · Италия. Серия А
Тассотти объяснил секреты успеха обороны «Милана»
12:36 · Италия. Серия А
Стало известно сколько получат игроки «Милана» в случае победы в Серии А 3
12:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» рискует сорвать переход Осимхена, если не попадёт в Лигу чемпионов 1
11:37 · Италия. Серия А
Сто тысяч фанатов «Милана» хотят попасть на заключительный матч чемпионата Италии 1
09:43 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» включился в борьбу с «Арсеналом» за Хики
09:41 · Италия. Серия А
«Интер» принял решение по будущему Индзаги
09:36 · Италия. Серия А
Кьеллини: «Италия может спать спокойно, у неё есть Бастони»
09:34 · Италия. Серия А
Перишич выдвинул ультиматум «Интеру» 1
09:13 · Италия. Серия А
Кьеллини склоняется к переходу в «Лос-Анджелес»
08:06 · Италия. Серия А
«Ювентус» нашёл двух защитников на замену Кьеллини
07:00 · Италия. Серия Б
«Парма» объявила о расставании с главным тренером
06:49 · Италия. Серия А
Делофеу: «Хочу в топ-команду, но, может, «Удинезе» станет такой»
Все новости
Рекомендуем