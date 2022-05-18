Стало известно сколько получат игроки «Милана» в случае победы в Серии А

В заключительном туре чемпионата Италии «Милану» достаточно сыграть вничью с «Сассуоло».

Каждый футболист команды, в случае победы в чемпионате, получит дополнительный бонус в размере 200 тысяч евро, сообщает La Repubblica.

Однако пресса также предупреждает футболистов, чтобы они не расслаблялись: в первом круге на своем поле «Милан» проиграл «Сассуоло» со счетом 1:3.

Единственным конкурентом команды Пиоли является «Интер», который отстает на два очка и проигрывает «Милану» по дополнительному показателю.

Заключительный матч «Милана» пройдет в воскресенье, 22 мая, в 19:00 по московскому времени.