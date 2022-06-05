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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» готов повысить зарплату Томори

05 Июня 2022 • 09:25 Комментировать
Сассуоло
0:3
Милан
окончен

«Милан» собирается продлить контракт с защитником команды Фикайо Томори, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, руководство «россонери» готово повысить зарплату 24-летнему англичанину до 3,5 миллионов евро за сезон. Действующее соглашение Томори с миланцами рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 45 миллионов евро.

В минувшем сезоне футболист провёл в составе итальянского клуба 40 матчей, в которых отметился одним забитым голом.

Напомним, Томори является воспитанником «Челси» и выступает за «Милан» с лета прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фикайо Томори
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