«Милан» готов повысить зарплату Томори

«Милан» собирается продлить контракт с защитником команды Фикайо Томори, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, руководство «россонери» готово повысить зарплату 24-летнему англичанину до 3,5 миллионов евро за сезон. Действующее соглашение Томори с миланцами рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 45 миллионов евро.

В минувшем сезоне футболист провёл в составе итальянского клуба 40 матчей, в которых отметился одним забитым голом.

Напомним, Томори является воспитанником «Челси» и выступает за «Милан» с лета прошлого года.