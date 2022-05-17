Альбертини: «У «Милана» есть всё, чтобы выиграть титул»

Бывший игрок «Милана» Деметрио Альбертини рассказал о своих ожиданиях на последний тур Серии А, где «россонери» должны добыть как минимум одно очко в матче против «Сассуоло», чтобы гарантировать себе чемпионский титул.

«Лично я думаю, что «Милану» следует сохранять спокойствие. У них есть всё, чтобы выиграть титул. Всё в их руках. Миланское дерби в феврале имело ключевое значение. «Милан» не терял веры и в итоге перевернул игру», – цитирует Альбертини Football Italia.

Напомним, что в параллельном матче на выходных «Интер» будет принимать у себя дома «Сампдорию». Чтобы иметь шансы на чемпионство, «нерадзурри» обязательно должны выигрывать эту игру и надеяться на поражение «Милана».