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Чемпионат Италии. Серия А

Альбертини: «У «Милана» есть всё, чтобы выиграть титул»

17 Мая 2022 • 17:55 Комментировать
Сассуоло
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Милан
6.80 4.60 1.45
22.05 19:00

Бывший игрок «Милана» Деметрио Альбертини рассказал о своих ожиданиях на последний тур Серии А, где «россонери» должны добыть как минимум одно очко в матче против «Сассуоло», чтобы гарантировать себе чемпионский титул.

«Лично я думаю, что «Милану» следует сохранять спокойствие. У них есть всё, чтобы выиграть титул. Всё в их руках. Миланское дерби в феврале имело ключевое значение. «Милан» не терял веры и в итоге перевернул игру», – цитирует Альбертини Football Italia.

Напомним, что в параллельном матче на выходных «Интер» будет принимать у себя дома «Сампдорию». Чтобы иметь шансы на чемпионство, «нерадзурри» обязательно должны выигрывать эту игру и надеяться на поражение «Милана».

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Милан Деметрио Альбертини
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САССУОЛО МИЛАН
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