Платини поздравил «Милан» с чемпионским титулом

Итальянский «Милан» вернул себе чемпионский титул в чемпионате Италии, и знаменитый Мишель Платини очень рад за команду Стефано Пиоли. Набрав 86 очков в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А, «Милан» на два балла опередил «Интер».

- Победа самой сильной команды в Италии? Да. Потому что самая сильная команда всегда побеждает. В кубках может быть иначе, но в чемпионате, на дистанции, все объективно. Пиоли стал большим тренером. Не скажу пока что «великим». Но игрокам тоже надо отдать должное. Они забивают голы, я не видел тренера, который забил бы гол, - пояснил Платини в интервью ITASportPress.