«Милан» за тайм растоптал «Сассуоло» и выиграл чемпионат Италии спустя 11 лет!

В рамках 38-го тура Серии А «Сассуоло» принимал лидирующий «Милан».

11 лет «Милан» не был чемпионом Италии. Последний раз скудетто покорялось в сезоне-2010/11, и вот, после долгой паузы «россонери» вышли на поле стадиона в Реджо-нель-Эмилии, чтобы сыграть золотой матч. Достаточно набрать всего одно очко, но соперник крайне опасен. «Сассуоло» с его россыпью итальянских талантов: Берарди, Скамакка, Фраттези, Распадори никому не даётся без боя. Все перечисленные, кстати, появились в стартовом составе.

Напрягал болельщиков «Милана» и матч первого круга, тогда «россонери» на своём поле уступили «Сассуоло» со счётом 1:3. За реваншем гости прибыли в самом атакующем сочетании. Оливье Жиру играл столба, по краям бегали Леау и Салемакерс, а полузащита (Тонали, Крунич и Кесси) не содержала в себе ярких созидателей. Однако именно такое сочетание просто подавило «Сассуоло». «Милан» был настолько мотивирован, что смял своего соперника ещё в первом тайме.

Сначала Жиру атаковал после двух кряду угловых, заставляя Консильи прыгать по углам и спасать, а потом завершил атаку с игры, и тут уже не позволил голкиперу спасти «Сассуоло». Рафаэл Леау перехватил мяч в центре поля, протащил его по флангу, обыграв Айхана, и вывернул прострел на Жиру, которому оставалось просто расстрелять Консильи – 0:1. Быстрым голом «Милан» не ограничился. Просто шквал атак, ударов, голкиперу «Сассуоло» отдыхать было некогда.

Вот Консильи тащит из-под перекладины удар Салемакерса, вот в углу достаёт мяч после попытки Крунича, а вот пропускает от Жиру, нарисовавшего с Леау второй гол будто под копирку. Рафаэл обокрал Феррари, прострелил, а в завершении сыграл Оливье – 0:2. Ну и финалочка через четыре минуты. Рафаэл Леау оформил хет-трик по голевым передачам, покатив мяч на Кесси. Франку оставалось мощно и точно пробить с 13 метров, и он успешно справился – 0:3.

Второй тайм не стал пустой формальностью, «Сассуоло» не сдался. Бежали вперёд хозяева, но много пользы не было. «Милан» по большей части оборонялся, просто додерживая преимущество и предвкушая чемпионское празднование впереди. На последние 20 минут Пиоли выпустил Златана Ибрагимовича, отдав шведу дань уважения и заменив Оливье Жиру. А время неумолимо приближало матч к финальному свистку. Кроме добивания Траоре в штангу, так ничего достойного внимания до окончания встречи и не случилось, счёт не изменился.

Победил «Милан», взял реванш у «Сассуоло» за матч первого круга и остался на первой строчке. Спустя 11 лет «россонери» снова выиграли чемпионат Италии, поздравляем!