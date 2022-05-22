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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» за тайм растоптал «Сассуоло» и выиграл чемпионат Италии спустя 11 лет!

22 Мая 2022 • 20:57 Комментировать (3)
Сассуоло
0:3
Милан
окончен

В рамках 38-го тура Серии А «Сассуоло» принимал лидирующий «Милан».

Протокол игры  
Сассуоло 0:3Милан
  17'Жиру Оливье (0:1)
  32'Жиру Оливье (0:2)
  36'Кесси Франк (0:3)
Консильи Андреа  82' (Саталино Джакомо (  82') Мюлдюр МертАйхан КанФеррари Джанмарко  82' (Пелузо Федерико (  82') Кирьякопулос Георгиос   53'Фраттези Давиде  58' (Траоре Хамед (  58') Лопес Максим   37'  46' (Маньянелли Франческо (  46') Энрике МатеусБерарди Доменико  68' (Дефрель Грегоре (  68') Скамакка ДжанлукаРаспадори Джакомо
Запасные: Пеголо ДжанлукаКирикеш ВладСейде Эмиль КонрадсенКиерво РиккардоНето РуанДжуричич ФилипРожерио да Силва
Меньян МайкКалабрия ДавидеКалюлю ПьерТомори Фикайо  81' (Флоренци Алессандро (  81') Тео ЭрнандесТонали Сандро   34'  46' (Беннасер Исмаэль (  46') Кесси ФранкСалемакерс Алексис  81' (Романьоли Алессио (  81') Крунич Раде  73' (Ибрагимович Златан (  73') Леау РафаэлЖиру Оливье  73' (Диас Браим (  73')
Запасные: Бакайоко ТьемуэГаббия МаттеоБалло-Туре ФодеМессьяс ЖуниорРебич АнтеТатарушану ЧиприанМиранте Антонио
22 мая. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

11 лет «Милан» не был чемпионом Италии. Последний раз скудетто покорялось в сезоне-2010/11, и вот, после долгой паузы «россонери» вышли на поле стадиона в Реджо-нель-Эмилии, чтобы сыграть золотой матч. Достаточно набрать всего одно очко, но соперник крайне опасен. «Сассуоло» с его россыпью итальянских талантов: Берарди, Скамакка, Фраттези, Распадори никому не даётся без боя. Все перечисленные, кстати, появились в стартовом составе.

Напрягал болельщиков «Милана» и матч первого круга, тогда «россонери» на своём поле уступили «Сассуоло» со счётом 1:3. За реваншем гости прибыли в самом атакующем сочетании. Оливье Жиру играл столба, по краям бегали Леау и Салемакерс, а полузащита (Тонали, Крунич и Кесси) не содержала в себе ярких созидателей. Однако именно такое сочетание просто подавило «Сассуоло». «Милан» был настолько мотивирован, что смял своего соперника ещё в первом тайме.

Сначала Жиру атаковал после двух кряду угловых, заставляя Консильи прыгать по углам и спасать, а потом завершил атаку с игры, и тут уже не позволил голкиперу спасти «Сассуоло». Рафаэл Леау перехватил мяч в центре поля, протащил его по флангу, обыграв Айхана, и вывернул прострел на Жиру, которому оставалось просто расстрелять Консильи – 0:1. Быстрым голом «Милан» не ограничился. Просто шквал атак, ударов, голкиперу «Сассуоло» отдыхать было некогда.

Вот Консильи тащит из-под перекладины удар Салемакерса, вот в углу достаёт мяч после попытки Крунича, а вот пропускает от Жиру, нарисовавшего с Леау второй гол будто под копирку. Рафаэл обокрал Феррари, прострелил, а в завершении сыграл Оливье – 0:2. Ну и финалочка через четыре минуты. Рафаэл Леау оформил хет-трик по голевым передачам, покатив мяч на Кесси. Франку оставалось мощно и точно пробить с 13 метров, и он успешно справился – 0:3.

Второй тайм не стал пустой формальностью, «Сассуоло» не сдался. Бежали вперёд хозяева, но много пользы не было. «Милан» по большей части оборонялся, просто додерживая преимущество и предвкушая чемпионское празднование впереди. На последние 20 минут Пиоли выпустил Златана Ибрагимовича, отдав шведу дань уважения и заменив Оливье Жиру. А время неумолимо приближало матч к финальному свистку. Кроме добивания Траоре в штангу, так ничего достойного внимания до окончания встречи и не случилось, счёт не изменился.

Победил «Милан», взял реванш у «Сассуоло» за матч первого круга и остался на первой строчке. Спустя 11 лет «россонери» снова выиграли чемпионат Италии, поздравляем!

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окончен Специя 0:3 Наполи 0.00 0.00 0.00
окончен Сассуоло 0:3 Милан 6.50 4.70 1.47
окончен Интер Милан 3:0 Сампдория 1.14 8.50 20.00
22.05  22:00 Салернитана ... Удинезе 1.69 4.10 4.80
22.05  22:00 Венеция ... Кальяри 4.90 4.00 1.70
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