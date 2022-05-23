Ибрагимович посвятил победу в чемпионате Италии Райоле

«Милан» выиграл чемпионат Италии, взяв Скудетто после 11 лет ожидания, и нападающий итальянского клуба Златан Ибрагимович поделился своими мыслями по поводу этого триумфа. Он посвятил победу Мино Райоле - своему бывшему агенту, скончавшемуся вследствие тяжелой болезни.

- Это огромное удовлетворение. Когда я вернулся, то обещал. что мы будем бороться за Скудетто. Многие смеялись, но вот, мы выиграли. Мы многим пожертвовали ради этого. Когда я приходил, это была другая команда. Хочу посвятить эту победу Мино Райоле. Я подумывал отправиться в «Наполи», но Мино сказал мне, что я единственный, кто может спасти «Милан», - цитирует Ибрагимовича La Gazzetta Dello Sport.