Пиоли пообещали дать ещё одну медаль

Пресс-служба Серии А отреагировала на новость о том, что у наставника «Милана» Стефано Пиоли украли золотую медаль прямо во время празднования на стадионе.

Тренер миланской команды рассказал журналистам, что кто-то украл у него золотую медаль. Пресс-служба Серии А в своих социальных сетях написала, что специалисту не нужно переживать, ведь ему дадут ещё одну медаль. Напомним, что подопечные Стефано Пиоли в заключительном туре итальянского чемпионата переиграли «Сассуоло» и завоевали чемпионский титул.

«Милан» в итоговой таблице на два очка опередил «Интер». Стоит отметить, что «россонери» 11 лет не выигрывали чемпионство.