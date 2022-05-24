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Чемпионат Италии. Серия А

Леау не покинет «Милан»

24 Мая 2022 • 12:52 Комментировать
Сассуоло
0:3
Милан
окончен

«Милан» не продаст нападающего команды Рафаэла Леау, несмотря на интерес к португальцу со стороны ряда европейских грандов, сообщает журналист Николо Скира в своих социальных сетях.

По информации источника, футболист хочет продлить контракт с «россонери» и получать 7 миллионов евро в год. Действующее соглашение португальца с итальянским клубом рассчитано до лета 2024 года. Интерес к вингеру сборной Португалии проявляют «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «ПСЖ».

В минувшем сезоне 22-летний Леау провёл в составе «Милана» 42 матча, забив в них 14 голов и отдав 12 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ливерпуль Манчестер Сити ПСЖ Рафаэл Леау
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