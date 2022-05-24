Леау не покинет «Милан»

«Милан» не продаст нападающего команды Рафаэла Леау, несмотря на интерес к португальцу со стороны ряда европейских грандов, сообщает журналист Николо Скира в своих социальных сетях.

По информации источника, футболист хочет продлить контракт с «россонери» и получать 7 миллионов евро в год. Действующее соглашение португальца с итальянским клубом рассчитано до лета 2024 года. Интерес к вингеру сборной Португалии проявляют «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «ПСЖ».

В минувшем сезоне 22-летний Леау провёл в составе «Милана» 42 матча, забив в них 14 голов и отдав 12 результативных передач.