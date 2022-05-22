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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Мы заслужили это, потому что никогда не сдавались и ровно шли по дистанции»

22 Мая 2022 • 23:17 Комментировать
Сассуоло
0:3
Милан
окончен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал интервью после чемпионского матча с «Сассуоло» (3:0).

- «Милан» заслужил Скудетто. Мы всё время верили в себя, и, конечно же, я счастлив, - заявил наставник в эфире DAZN. - Мы были более стабильны [чем «Интер»]. Если ты попадешь сюда, это потому что ты стабилен.

- Мы заслужили это, потому что никогда не сдавались и ровно шли по дистанции. Мы выигрывали ключевые матчи. У меня сильная команда с двумя исключительными руководителями. Если выходишь на такой уровень, значит, все детали механизма работают идеально, - добавил Пиоли.

Напомним, что это первый трофей в тренерской карьере Стефано Пиоли.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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окончен Сассуоло 0:3 Милан 6.50 4.70 1.47
окончен Интер Милан 3:0 Сампдория 1.14 8.50 20.00
Идет 66 минута Салернитана 0:4 Удинезе 1.69 4.10 4.80
Идет 66 минута Венеция 0:0 Кальяри 4.90 4.00 1.70
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