Пиоли: «Мы заслужили это, потому что никогда не сдавались и ровно шли по дистанции»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал интервью после чемпионского матча с «Сассуоло» (3:0).

- «Милан» заслужил Скудетто. Мы всё время верили в себя, и, конечно же, я счастлив, - заявил наставник в эфире DAZN. - Мы были более стабильны [чем «Интер»]. Если ты попадешь сюда, это потому что ты стабилен.

- Мы заслужили это, потому что никогда не сдавались и ровно шли по дистанции. Мы выигрывали ключевые матчи. У меня сильная команда с двумя исключительными руководителями. Если выходишь на такой уровень, значит, все детали механизма работают идеально, - добавил Пиоли.

Напомним, что это первый трофей в тренерской карьере Стефано Пиоли.