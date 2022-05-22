«В этом году я натерпелся»: Ибрагимович рассказал, собирается ли продолжать карьеру

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о планах на будущее после завоевания чемпионства с «россонери».

Контракт 40-летнего шведа с «Миланом» завершается в июне. Стороны пока не решили, будут ли продолжать сотрудничество.

«В этом году я натерпелся – было много физических проблем, но сейчас я не хочу вдаваться в подробности. В ближайшие дни обо всём расскажу», – признался Ибрагимович в интервью DAZN.

Златан также поделился своими дальнейшими планами: «Сначала мне нужно почувствовать себя хорошо. Если я приду в норму, то сегодняшний матч не станет для меня последним. Всё зависит от того, что произойдёт в ближайшее время», – поведал ветеран.