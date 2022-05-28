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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Айнтрахт» выкупил игрока «Милана» Хауге

28 Мая 2022 • 10:38 Комментировать
Сассуоло
0:3
Милан
окончен

Вингер «Милана» Йенс Петтер Хауге, проведший прошлый сезон на правах аренды в составе «Айнтрахта», стал игроком немецкого клуба на постоянной основе, сообщает пресс-служба франкфуртцев. Сообщается, что контракт игрока с «Айнтрахтом» рассчитан до 2026 года.

В минувшем сезоне 22-летний футболист провёл в составе немецкой команды 38 матчей, забив три гола и отдав две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает молодого норвежца в 8 миллионов евро.

Напомним, в составе немецкого клуба Хауге стал победителем последнего розыгрыша Лиги Европы. В немецкой Бундеслиге подопечные Оливера Гласнера заняли лишь 11-е место.   

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Айнтрахт Франкфурт Оливер Гласнер
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