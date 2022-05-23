Тео Эрнандес: «Кто ещё скажет, что «Интер» сильнее нас!?»

«Милан» выиграл чемпионат Италии, взяв Скудетто после 11 лет ожидания, и Тео Эрнандес, защитник миланской команды, наслаждается успехом. По его словам, лично он в успехе никогда не сомневался, а слова о том, что «Интер», дескать, сильнее, только раззадоривали его.

- Я всегда верил в нашу победу. Многие говорили, что «Интер» сильнее нас, и что? Где они? Хочу их услышать сейчас... Я очень благодарен нашим фанатам, которые верили в нас. Мы отблагодарили их, - пояснил Эрнандес в интервью La Gazzetta Dello Sport.

«Милан» набрал 86 очков в турнирной таблице итальянской Серии А, на два балла опередив «Интер».