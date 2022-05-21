Пиоли: «Каждый мой игрок должен сейчас осознавать, что именно его вклад может быть решающим»

«Милан» идет к своему первому за последние одиннадцать лет Скудетто, для этого команде Стефано Пиоли надо набрать очки в игре с «Сассуоло» (причем хватит и одного очка). Накануне матча наставник «Милана» пытается дополнительно мотивировать своих футболистов - он напомнил им, что вклад каждого может стать решающим для успешного завершения кампании.

- Вместе мы будем сильнее. «Сассуоло» может удивить, у них есть все для этого, особенно в атаке. Но мы знаем, что такое сражаться и как надо сражаться. Завтра завершается годичная кампания, завтра станет понятно, ты побеждаешь или проигрываешь. Каждый мой футболист должен понимать, что его вклад может стать решающим, - цитирует Пиоли ITASportPress.

Встреча между «Миланом» и «Сассуоло» начнется в воскресенье, 22 мая, в 19 часов по московскому времени.