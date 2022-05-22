Мальдини: «Работаю только ради «Милана»

«Интер» переиграл «Сампдорию» со счетом 3:0, но это не помогло ему - «Милан» в своем матче победил с таким же счетом, и в 19-й раз в своей истории стал чемпионом Италии. Легендарный спортивный директор Паоло Мальдини, отыгравший в составе «Милана» долгих 23 года, прокомментировал события игры и сезона в целом.

- Я работаю в футболе только ради «Милана», я не стал бы работать в другом клубе. Сейчас у меня другие функции, нежели когда я был игроком. Эти три года шла напряженная работа. Мы внедряли и развивали идеи. Став руководителем, я на многое стал смотреть иначе, и готов отказаться от некоторых своих заявлений из прошлого. В жизни случаются ошибки, важно понимать это и учиться на них. «Милан» - особый клуб, с особой родословной и особыми болельщиками, - цитирует Мальдини La Gazzetta Dello Sport.