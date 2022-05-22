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Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини: «Работаю только ради «Милана»

22 Мая 2022 • 23:29 Комментировать
Сассуоло
0:3
Милан
окончен

«Интер» переиграл «Сампдорию» со счетом 3:0, но это не помогло ему - «Милан» в своем матче победил с таким же счетом, и в 19-й раз в своей истории стал чемпионом Италии. Легендарный спортивный директор Паоло Мальдини, отыгравший в составе «Милана» долгих 23 года, прокомментировал события игры и сезона в целом.

- Я работаю в футболе только ради «Милана», я не стал бы работать в другом клубе. Сейчас у меня другие функции, нежели когда я был игроком. Эти три года шла напряженная работа. Мы внедряли и развивали идеи. Став руководителем, я на многое стал смотреть иначе, и готов отказаться от некоторых своих заявлений из прошлого. В жизни случаются ошибки, важно понимать это и учиться на них. «Милан» - особый клуб, с особой родословной и особыми болельщиками, - цитирует Мальдини La Gazzetta Dello Sport.
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окончен Сассуоло 0:3 Милан 6.50 4.70 1.47
окончен Интер Милан 3:0 Сампдория 1.14 8.50 20.00
окончен Салернитана 0:4 Удинезе 1.90 3.70 3.95
окончен Венеция 0:0 Кальяри 5.20 4.05 1.65
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